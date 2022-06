(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Polizia locale: ancora controlli a tutela del decoro dell’area di Rialto

Prosegue l’attività a tutela del decoro dell’area realtina da parte del personale del Nucleo Polizia delle Attività produttive della Polizia locale di Venezia che anche oggi, 8 giugno, ha passato al setaccio le botteghe di Ruga degli Oresi per controllare nuovamente le modalità espositive messe in atto dagli esercenti.

In una nota il Comando sottolinea come “siano state, come di consueto, verificate tutte le attività prospicienti Ruga degli Oresi e Campo San Giacometo, riscontrando ancora molte violazioni al Regolamento, rispetto alle modalità di esposizione della merce che continua a venire appesa alle vetrine in maniera irregolare”.

Nell’occasione sono state contestate 18 contravvenzioni per violazioni al Regolamento specifico della Ruga oltre a due verbali per violazione al Regolamento Canone unico patrimoniale di concessione, per un totale di circa 10.000 euro di sanzioni.

Venezia, 8 giugno 2022

– [Foto di archivio](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/PoliziaMunicipaleIMG_0925_0_0%20(1).jpg)

