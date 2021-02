PIRELLI: CONVOCATA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IL 24 MARZO 2021 LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI AVVERRÀ TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

(AGENPARL) – Milano, 19 febbraio 2021 – Pirelli & C. S.p.A. rende noto che in data odierna è stata convocata – in sede ordinaria e straordinaria – l’Assemblea degli azionisti della società in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 15:00 di mercoledì 24 marzo 2021 in unica convocazione. L’Assemblea sarà chiamata a deliberare: – in sede ordinaria, in merito alla conferma nella carica di consigliere di amministrazione di Angelos Papadimitriou, già cooptato in Consiglio il 5 agosto 2020; – in sede straordinaria, in merito all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni del prestito obbligazionario di tipo equity-linked denominato “EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked Bonds due 2025” emesso in data 22 dicembre 2020 e ammesso alle negoziazioni presso il Vienna MTF. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com, le relazioni degli amministratori afferenti tutti i punti all’ordine del giorno. Entro il 3 marzo 2021, con le medesime modalità di cui sopra, sarà messo a disposizione del pubblico il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni relativo all’aumento di capitale. Modalità di svolgimento dell’Assemblea Al fine di evitare rischi relativi all’emergenza sanitaria Covid-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, stabilita dalle vigenti disposizioni, di prevedere che l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto. Per ogni ulteriore informazione riguardante l’Assemblea si rinvia all’avviso di convocazione e a quanto indicato nel sito internet della Società nella sezione dedicata all’evento.

