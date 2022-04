(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 PIEMONTE, MELONI: FONDO ‘VITA NASCENTE’ CONFERMA IMPEGNO FDI PER MATERNITÀ E NATALITÀ, STUCCHEVOLI POLEMICHE DELLA SINISTRA

“Il fondo “Vita nascente” da 400 mila euro promosso dall’assessore in Piemonte Marrone per sostenere le donne in situazioni di fragilità sociale conferma l’impegno di Fratelli d’Italia ad ogni livello a favore della maternità e della natalità. Un provvedimento che punta ad applicare integralmente la 194, che fissa tra i suoi obiettivi fondamentali la tutela della vita umana fin dal suo inizio. Stucchevoli le polemiche della sinistra, che per maternità intende solo la difesa dell’utero in affitto”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Roma, 14 aprile 2022

🔊 Listen to this