Piani Integrati della Cultura, 24/6 conferenza stampa di Sileo

Venerdì 24 giugno, alle ore 10:00, presso la Sala B del Palazzo del Consiglio regionale il Consigliere Dina Sileo terrà una conferenza stampa per presentare l’Avviso Pubblico relativo ai Piani Integrati della Cultura.

“Uno strumento che rovescia radicalmente – dichiara Sileo – l’approccio della Regione alle politiche culturali. I Piani Integrati della Cultura rappresentano una opportunità di crescita economica e sociale in quanto propulsore di sinergie condivise tra attori pubblici e privati. La dotazione finanziaria che la Regione mette a disposizione per la realizzazione dei Pic è una cifra importante che può generare nuova linfa in un comparto gravemente segnato dalle conseguenze della crisi pandemica”.

All’incontro saranno presenti il consigliere regionale Dina Sileo e il presidente dell’Anci Andrea Bernardo. Sono invitati gli organi di stampa e quanti hanno interesse.

