(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Peggioramento in vista nel week end?

Per l’ultimo giorno del mese di aprile i principali modelli mostrano una saccatura depressionaria in discesa verso il nostro paese: condizioni meteo in peggioramento dunque sulle regioni settentrionali con piogge e temporali dapprima sulle Alpi e poi verso la Pianura Padana.

Per il primo maggio le condizioni del tempo potrebbero essere instabili soprattutto sulle zone interne della Penisola e sulla Sicilia a causa del transito di una saccatura depressionaria di origine africana.

