COSENZA La donna secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe sollecitato gli incontri tra la figlia minorenne ed una persona anziana chiedendo in cambio piccole somme di denaro, sigarette, generi alimentari. Tutto utilizzato come ricompensa per concedere all’uomo rapporti sessuali con la minore. L’anziano nel corso del suo interrogatorio reso alle forze di polizia avrebbe però aperto ad un nuovo ed inquietante scenario. La giovane, infatti, non avrebbe consumato rapporti sessuali solo con lui ma anche con altre persone. Una confessione che ha immediatamente fatto scattare le indagini degli agenti di polizia, ora sulle tracce dei nuovi “clienti”. Da quanto appreso, sarebbero almeno quattro gli uomini che avrebbero avuto rapporti sessuali con la minore. L’inchiesta va avanti e la polizia adesso punta ad identificare i presunti colpevoli. (News&Com)

