Orari di apertura e chiusura dei parchi e delle aree verdi comunali

Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari rende noti gli orari di apertura e chiusura dei parchi e delle aree verdi di competenza, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 settembre 2022.

Mese di Aprile

Parco di Monte Urpinu: 6:00-22:00

Parco di Terramaini: 6:00-24:00

Giardini Pubblici: 5:30-23:00

Parco di Bonaria: 5:30-22:00

Parco di Tuvixeddu: 5:30-22:30

Parco Ex-Vetreria: 6:00-22:00

Parco Giovanni Paolo II: 5:30-22:00

Orto dei Cappuccini: 6:00-20:30

Giardino sotto le Mura: 5:30-24:00

Parco della Musica: 5:30-24:00

Parco di San Michele: 5:30-24:00

Mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre

Parco di Monte Urpinu: 5:30-23:00

Parco di Terramaini: 5:30-24:00

Giardini Pubblici: 5:30-24:00

Parco di Bonaria: 5:30-22:00

Parco di Tuvixeddu: 5:30-22:30

Parco Ex-Vetreria: 5:30-24:00

Parco Giovanni Paolo II: 5:30-24:00

Orto dei Cappuccini: 6:00-20:30

Giardino sotto le Mura: 5:30-24:00

Parco della Musica: 5:30-24:00

Parco di San Michele: 5:30-24:00

Le aree verdi sotto indicate mantengono il medesimo orario per tutto l’anno:

Parchetto di Via Giotto: 6:40-21:30

Area Giochi Piazza Callas: 6:40-22:15

Terrazza Pasolini: 6:40-22:00

Parco Siro Vannelli: 6:40-22:00

Giardino Via Brotzu: 6:40-21:30

Giardino Via Eroi d’Italia: 6:15-21:45

