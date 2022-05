(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Nota stampa – Sanità, Castellone (M5S): bisogna investire in ricerca e sviluppo

Roma 12 maggio: “quando la pandemia è scoppiata, c’era una domanda ricorrente – ma perché non abbiamo un vaccino italiano?- Una domanda retorica che evidentemente non teneva conto del fatto che l’Italia fino ad oggi investiva solo l’1.4% del PIL in ricerca e sviluppo di cui lo 0,9 proveniente da investimenti privati. Produrre un vaccino significa investire per anni in ricerca. Significa considerare la ricerca una voce di investimento e non più una voce di spesa. E quando recentemente abbiamo sentito parlare di investire il 2% del PIL in spese militari dovremmo avere ben chiaro quanto poco ancora dedichiamo alla ricerca. Non perdiamo la bussola. Continuiamo ad investire in questi settori come Stiamo facendo in questo ultimo periodo e non sottraiamo più risorse al bene più prezioso che abbiamo che è la salute.”

Cosi Mariolina Castellone intervenendo al convegno sulla Fibromialgia organizzato dalla senatrice Felicia Gaudiano

Movimento 5 Stelle

