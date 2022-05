(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Nota Stampa – Direzione Nazionale Antimafia, Auddino, Orrico e Tucci (M5S): mancata nomina Gratteri è incomprensibile

Roma, 6 maggio – “La mancata nomina del Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a Procuratore Nazionale Antimafia è senza ombra di dubbio un’occasione persa non solo per la Calabria ma per l’intero Paese. Il Procuratore Gratteri è sicuramente uno tra i più validi magistrati antimafia che l’Italia abbia avuto ed attualmente il punto di riferimento nella lotta alla criminalità organizzata. Il suo instancabile e coraggioso impegno al servizio dello Stato ha prodotto risultati eccezionali nella lotta alla ‘ndrangheta: enormi quantitativi di stupefacenti sequestrati e arresti che hanno portato a considerevoli condanne. Un lavoro importante che si sta rivelando prezioso per il futuro della Calabria e per la lotta nazionale alle mafie. Ecco perché Gratteri meritava di salire alla guida della DNA; francamente la decisione del Csm in merito alla sua mancata nomina ci appare alquanto incomprensibile. La nomina di Gratteri era una scelta così logica e di buon senso da sembrare quasi scontata; ci dispiace dover constatare come l’organo di autogoverno della magistratura abbia evidentemente fatto considerazioni diverse optando per una scelta differente che sinceramente non comprendiamo” affermano i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle Auddino, Orrico e Tucci.

