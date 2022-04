(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 NOI DI CENTRO-MASTELLA,DI TRAPANI: APPREZZAMENTO PER IL GESTO DI FARAONE, VALUTIAMO POSITIVAMENTE CONVERGENZA SU ROBERTO LAGALLA

Il segretario Regionale di NOI DI CENTRO-MASTELLA,a seguito della rinuncia di Davide Faraone a correre per la poltrona di primo cittadino di Palermo in favore della candidatura dell ex rettore Roberto Lagalla ha espresso apprezzamento per il nobile gesto del capogruppo dei senatori renziani.

Riconosco a Faraone grande serietà e altruismo, egli sarebbe stato comunque un candidato di alto profilo.

La sua rinuncia a sostegno di Lagalla,in un momento in cui alcuni stanno dimostrando plasticamente di navigare al buio, apre uno scenario che auspico possa coinvolgere tanti moderati in un progetto serio e credibile per la rinascita della nostra Città.

Uno scenario al quale Noi di Centro-Mastella sta lavorando in piena sintonia con lo stesso Faraone.

🔊 Listen to this