Le notizie del giorno

16/04/2022

[L'”Ora della Madre”, il Sabato Santo nella storia di Gemma Calabresi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClJ.A.Gxy1RG1xtoF-WUAHGnzm2OmCt63fue0KmHL0IFYuz1zTrGDGaJL4BIsuqII8YkpNCtpqTY7rzEK8iuLT0ZeL5Q)

Il giorno prima della Pasqua la Chiesa è raccolta in silenzio intorno alla Vergine che soffre ma crede fermamente nelle promesse di Dio. La moglie del commissario Luigi, ucciso a Milano 50 anni fa da un commando di Lotta Continua, si sofferma sul silenzio di questo giorno

[Via Crucis, la supplica del Papa: “Disarma la mano del fratello contro il fratello”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BCk3.A.aONOm8pGJmtV_ORvmhnoMOJsxdhPK_J4ZACbD-YD7ZD-OTuQu3XUhMCdu8P9lQqY9giuTFpmg6o_TqHamyTGVA)

Oltre diecimila persone insieme a Francesco per pregare nella suggestiva celebrazione del Venerdì Santo che torna al Colosseo, dopo due anni per la pausa del …

[Benedetto XVI compie 95 anni. Gänswein: “È fragile, ma sta bene”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BCk5.A.FqnyQxc9mnuNcjxxE4JL0OWuMy5NaSADfPVtTNafoKlicUY249qaOh0iPesfp3zT_ZrjXhtXCh3U9_M5BjxUEw)

Oggi Sabato Santo, è il compleanno del Papa emerito che compie 95 anni. I nostri colleghi di Radio Horeb a Monaco di Baviera hanno parlato con il segretario …

[“Volti dei Vangeli”, la sera della domenica di Pasqua il Papa su Rai 1](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BCk7.A.XrUsTogfIONLa605sIP1Ujq3cyVJlfXmxJD5v7rXpcBSU__uO43njo_vV7Q2uTWSwj2MeqHpXNSaDzXOmXPi5g)

Nel programma, realizzato dal Dicastero per la Comunicazione in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, i Musei Vaticani e Rai Cultura, Francesco …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[E’ Pasqua a Gerusalemme](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClK.A.bbTybExSa9lWtMHml06dr-uzsRjgG9cGZPPacuptQVDgFYo8P7klKiiQTTUsbGl9AM4phXmfIXhM4Mv-d74QAg)

Centinaia di fedeli e pellegrini, hanno atteso in mattinata l’arrivo del Patriarca Pierbattista Pizzaballa nella piazzetta del Santo Sepolcro a Gerusalemme: è …

[Ucraina, il nunzio: la Pasqua spezzi la catena dell’odio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClA.A.GZpjMeo76UMK9y-sM5PosjtD8t12KmqxD0nonWWGWNEyI-FZulNCpqrbkATBYM6I4P4MX4UwLkGJKyJYQnxWdQ)

L’arcivescovo Visvaldas Kulbokas ringrazia ancora Papa Francesco per la sua vicinanza e riafferma: i leader politici si lascino interrogare in coscienza sulle …

[Iraq, Sako: la Pasqua sia per tutti un invito alla fraternità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BCk9.A.NHiB-7B8IjnzyT5vBrNpel2SDCAoh48WSwM7npShgTbEpwy-5ar13lQnrdTdT92BfJnMAAvgeqsL_XKALxkiyQ)

La risurrezione di Cristo ci fa sperare in un futuro luminoso per l’umanità se seguiamo il Suo insegnamento. Questo il senso che muove il Messaggio della …

[Pasqua, dal presidente dei vescovi polacchi l’augurio di ‘coraggio e pace” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClI.A.DDypkmKZkOp_ujBm2xCSivbD7getTxTAsDxXbdQofiI2EnfHp5IDQ6fPxNWYLB-3g0BOjkvEM-P74DaoCVlcWg)

Il messaggio del presidente della Conferenza episcopale polacca, monsignor Stanisław Gądecki, in occasione della Pasqua di Resurrezione del Signore 2022

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 16 aprile ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BCk2.A.OmzOG7OWOHOsxipnzjBpb9A7F1usG6XWoXCYS0cGuxXp7-hQt_6fFnh4c6zNfxIdMcXfrNb7dhVKEflmW5BzyQ)

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi le parole del Papa all’udienza …

[Domenica di Pasqua Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BCk4.A.6be9sq6etcZDKIx8BhM0szA9fbEBj098VzbkDRRLvbOqTdx33hEIEO9-2skkx0tAwbKT_esPmLl0zBBN5vOfiw)



Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 17 aprile 2022, Pasqua di Risurrezione del …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClD.A.pW9eaT9hHV1O0F-bgLRs43U5Kw_1zmbjEQEsdj_hvSTzI6LeHwrOVTqVkqxeuLVd76M0KXFvInra5fwTmGuZkQ)



In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClL.A.0mF2iRQqhc2kkMAIYbx3OhRhpx4eDpxINW9VQhcjQ4KzE7A-qzqe9-fVbds0xKFr7cHpOGgZ0T3NwFKEUkj93w)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClF.A.dpr227j2AU3lQtZGzOPi5rnNkGiQyKXVPiCImOEmicqH6vDleV5i2lVX4MhX2jQ46srkW-d9_JNzpwA2JglFoA)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

PRIMO PIANO

[Ancora bombe su Kiev. Il Consiglio panucraino delle Chiese chiede una tregua a Pasqua](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClM.A.7UHX1gS0A_eB-9EOJqehAD25iLghx8Vj0nhPJl4ay2D-FH5e8HcY_9Jyjcpmko32SYWkZBsMYZ9GXIq1gAVceQ)

Da questa notte sono ripresi intensi bombardamenti russi sull’intera regione di Kiev e su altre località dell’Ucraina, mentre il governo denuncia nuove stragi …

[Duro scontro politico a Tripoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClC.A.LP5mwrGgkRAj30piDGqkJ3Et2MYN0XF2MWaHxE-pRtvfuBmxfiRg9O6TD_h3JUH6Gx5-CUkHrhZtuhcf47GUog)

In Libia, da tempo alla ricerca di un equilibrio molto difficile tra diverse forze in campo e da dicembre in piena impasse elettorale, si gioca in questi giorni …

[Gerusalemme: cresce la tensione nella Spianata delle moschee](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOO.Rct.BClH.A.nhybdtCETJFdazhrxDFeaZj4LEUJfc1cdwrxG1QHV78NF4HrV3ZJP1qFoTqKoQMVngd4i8-jOSN_aeYfLxPQ6A)

Violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana ieri a Gerusalemme, nel secondo venerdì di preghiere di Ramadan. Oltre 150 i feriti, di cui 8 …

