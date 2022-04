(AGENPARL) – lun 25 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_R.A.g4QSO3u8f5RI9bM9VV1-KApUnyeIcBV_LObIj7d8-xB60e7uChz_Yn-LRZ4sGwMJfy8efCqGbogZQMwV9shLRw)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

25/04/2022

[Il Papa: si chiariscano le responsabilità degli attentati di Pasqua in Sri Lanka](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_K.A.OG7vlQiwMmNiJYySA2Ed4HuSGBR4HD962Wdap_vCKFUqRWhLNNG9iK58kOpOpogBF1eP2V8h4cM6f4G1lF_Pkg)

[article icon]

[Il Papa: si chiariscano le responsabilità degli attentati di Pasqua in Sri Lanka](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_K.A.OG7vlQiwMmNiJYySA2Ed4HuSGBR4HD962Wdap_vCKFUqRWhLNNG9iK58kOpOpogBF1eP2V8h4cM6f4G1lF_Pkg)

Un accorato appello alle autorità dello Sri Lanka affinchè sia fatta luce sulla strage di Pasqua avvenuta tre anni fa. Lo ha rivolto il Papa nel saluto ad un gruppo di circa 3500 srilankesi radunati nella Basilica di San Pietro per la Messa nell’anniversario della strage: la verità “porterà pace …

[Il Papa ai Missionari della Misericordia: siate generosi nel perdono](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_O.A.8eh-_fkDqWC-tpVLzd5p26L0APzAeylKh3azJNtOyMNrLo9315g7NqYO9-AdxmZHgA0Z2gCErexsHAxTT1bOLA)

[article icon]

[Il Papa ai Missionari della Misericordia: siate generosi nel perdono](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_O.A.8eh-_fkDqWC-tpVLzd5p26L0APzAeylKh3azJNtOyMNrLo9315g7NqYO9-AdxmZHgA0Z2gCErexsHAxTT1bOLA)

Nel terzo incontro con i mille sacerdoti e religiosi chiamati ad essere nel mondo segno concreto della misericordia di Dio, Francesco propone come ispirazione …

[Francesco: ancora troppa schiavitù e libertà religiosa calpestata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_C.A.5hFWludPxD3HxpdienKDFNmBtZUar22J6Zz074FYHqkigZY1qAasCtXmir8RAkWQLTBuoD_-0oTGMU0QNshjKQ)

[article icon]

[Francesco: ancora troppa schiavitù e libertà religiosa calpestata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_C.A.5hFWludPxD3HxpdienKDFNmBtZUar22J6Zz074FYHqkigZY1qAasCtXmir8RAkWQLTBuoD_-0oTGMU0QNshjKQ)

Il Papa riceve in Vaticano i partecipanti al convegno di Solidarietà Internazionale Trinitaria. Il pontefice ne loda l’operato che si rifà al carisma “di …

[Il Papa agli studenti irlandesi: all’Università promuovete una vera cultura dell’incontro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_L.A.D6vUqubTrrCBUzfZ4I8HH8kj4Jk5tK67P-ynr9WiXhe-wWY4jPqNTO4mPK7ZTZkcs687QAyn2VPtrAEaVLwyqg)

[article icon]

[Il Papa agli studenti irlandesi: all’Università promuovete una vera cultura dell’incontro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_L.A.D6vUqubTrrCBUzfZ4I8HH8kj4Jk5tK67P-ynr9WiXhe-wWY4jPqNTO4mPK7ZTZkcs687QAyn2VPtrAEaVLwyqg)

Nel discorso consegnato ai giovani della Cappellania Cattolica della Queen’s University di Belfast ricevuti in udienza, Francesco si sofferma sull’essenza della …

[Il Papa a Kirill: diventiamo operatori di pace per l’Ucraina dilaniata dalla guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_B.A.bbFzuSwFeKrNIcQaRGygHQjivKWg9aG8UViynTmu–E6KQOmIUwByRQSWwlW-gWQ7A8P__R9bdpuH5wDyYsoQA)

[article icon]

[Il Papa a Kirill: diventiamo operatori di pace per l’Ucraina dilaniata dalla guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_B.A.bbFzuSwFeKrNIcQaRGygHQjivKWg9aG8UViynTmu–E6KQOmIUwByRQSWwlW-gWQ7A8P__R9bdpuH5wDyYsoQA)

Francesco invia una lettera di auguri per la Pasqua al patriarca di Mosca: “Il passaggio dalla morte alla nuova vita in Cristo diventi una realtà per il popolo …

[Il cardinale Re: Barragan, erede della fede del popolo messicano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_E.A.Zmw9tvYRf5u9B8hGh0K7w17U131c3JWPUxyPmrU1fT9uyZ96KXmOfKgM48F7NMZ00HQAdTxhH81CowZKvnPxTg)

[article icon]

[Il cardinale Re: Barragan, erede della fede del popolo messicano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_E.A.Zmw9tvYRf5u9B8hGh0K7w17U131c3JWPUxyPmrU1fT9uyZ96KXmOfKgM48F7NMZ00HQAdTxhH81CowZKvnPxTg)

In Vaticano oggi la cerimonia funebre per il cardinale Javier Lozano Barragán, presidente emerito del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, scomparso …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[I missionari ricevuti dal Papa: la misericordia è il cuore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_G.A.B89jQdW49wsVhUoW4uMLfvOHaf9QN6lz8DclsiygtJfyz3r36LdqTQxzCOeqk4WrpNCDuPlyh3NxtaIaGeBX4w)

[article icon]

[I missionari ricevuti dal Papa: la misericordia è il cuore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_G.A.B89jQdW49wsVhUoW4uMLfvOHaf9QN6lz8DclsiygtJfyz3r36LdqTQxzCOeqk4WrpNCDuPlyh3NxtaIaGeBX4w)

“E’ una grande responsabilità essere il prolungamento della tenerezza di Dio che raggiunge tutti”, spiega don Pasqualino di Dio, Missionario della Misericordia, …

[Per salvare la Terra non alziamo muri, apriamo porte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_V.A.lTzcW0eUiB3aMfCMt8Fe4Ha2yWyHW1Ey2PJ3t352gLiXMpLQhyeZ5i1gmL975KwtkelzMSgjYcROUH1f2u2iUA)

[article icon]

[Per salvare la Terra non alziamo muri, apriamo porte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_V.A.lTzcW0eUiB3aMfCMt8Fe4Ha2yWyHW1Ey2PJ3t352gLiXMpLQhyeZ5i1gmL975KwtkelzMSgjYcROUH1f2u2iUA)

Nel Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa, Cristina Birbes offre una riflessione oltre il G20 e la Cop26, invitando ad abitare “il mondo non come …

[Rieletto Macron. I vescovi francesi: c’è una spaccatura nel Paese](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_A.A.hjjcQGqXOMkDJJnjyPTdt-258w9D5_4TS5SpIXLrPX5VVQJDKiFnU6A13ghNlSzUOXdtT6WSLIJuH1Vm1iWBTg)

[article icon]

[Rieletto Macron. I vescovi francesi: c’è una spaccatura nel Paese](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_A.A.hjjcQGqXOMkDJJnjyPTdt-258w9D5_4TS5SpIXLrPX5VVQJDKiFnU6A13ghNlSzUOXdtT6WSLIJuH1Vm1iWBTg)

“La politica è chiamata ad un progetto collettivo in grado di unire” così monsignor Eric de Moulins Beaufort, presidente della Conferenza episcopale francese, …

[Brasile, l’Assemblea generale dei vescovi sulla Chiesa sinodale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_S.A.-73G3nP49nw03KxWjbIuYDOUZl58rEmGy9-gAz6a4sa2-ZfAPmuaDxeKLejqdeOKJg5WUbjjbqgSciIM4WkUaw)

[article icon]

[Brasile, l’Assemblea generale dei vescovi sulla Chiesa sinodale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_S.A.-73G3nP49nw03KxWjbIuYDOUZl58rEmGy9-gAz6a4sa2-ZfAPmuaDxeKLejqdeOKJg5WUbjjbqgSciIM4WkUaw)

Il tema centrale della riunione, la cui prima fase comincia oggi in modalità virtuale, è “Chiesa sinodale – Comunione, partecipazione e missione”, in linea con …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_P.A.X_G3mhSXaYx3yMycXT9Jx6sazAh8KzPqCFbHBqJ4bece6tpgTkS0ZF8eP3ynFFFAujEnVEweC_X8svxLVHpdJg)

[article icon]

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_P.A.X_G3mhSXaYx3yMycXT9Jx6sazAh8KzPqCFbHBqJ4bece6tpgTkS0ZF8eP3ynFFFAujEnVEweC_X8svxLVHpdJg)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_U.A.kzWYO8U9U-l0CCJ676I7nQxbFtec3aurWF8djNDTlToFOPW3Kx_3fZmswSPuDsdU3zoSqY7cqDt_57hlhyNKlg)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_U.A.kzWYO8U9U-l0CCJ676I7nQxbFtec3aurWF8djNDTlToFOPW3Kx_3fZmswSPuDsdU3zoSqY7cqDt_57hlhyNKlg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_F.A.F35EaVfFy80xvjBAkjlckHF_wRQQD525U3krD-JYJjDsNz-y1f0qEuJmogZhCHZP9TIbbe3cWHGwAa-X8-7Zzw)



[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_F.A.F35EaVfFy80xvjBAkjlckHF_wRQQD525U3krD-JYJjDsNz-y1f0qEuJmogZhCHZP9TIbbe3cWHGwAa-X8-7Zzw)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_M.A.gYeifPPajwahNDiJuG6Tn6jOxRQnC947WTKYnAxFD6O5CHSMKtIG10iy1W2cviuxONwUC3afoPIKBXmfUssurg)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_M.A.gYeifPPajwahNDiJuG6Tn6jOxRQnC947WTKYnAxFD6O5CHSMKtIG10iy1W2cviuxONwUC3afoPIKBXmfUssurg)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

PRIMO PIANO

[Ucraina: nuove vittime tra i civili mentre si allontana la tregua a Mariuopol](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_W.A.VawE7P_ZNsAZQ8_KCSCTkCrjPfAk62e5YXZNbExGkQHbXRsZyST8Ki2_UOlexQ02m2SK0cNOabPDbYvFwYzqqA)

[article icon]

[Ucraina: nuove vittime tra i civili mentre si allontana la tregua a Mariuopol](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_W.A.VawE7P_ZNsAZQ8_KCSCTkCrjPfAk62e5YXZNbExGkQHbXRsZyST8Ki2_UOlexQ02m2SK0cNOabPDbYvFwYzqqA)

Smentita l’esistenza del corridoio umanitario che avrebbe dovuto fare evacuare i civili dall’acciaieria della città, sotto assedio da giorni. Bombardamente a …

[Stupri e scuole distrutte: Action Aid in soccorso dei congolesi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_T.A.pg6vs7xkDt5IB2k22HgFX0rKiNzWmGTBIS-56sdYqRFtKCMpRUw8LA3fUpOKPAZJR9Vat6BNVNhoQ73cRpb4Jw)

[article icon]

[Stupri e scuole distrutte: Action Aid in soccorso dei congolesi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_T.A.pg6vs7xkDt5IB2k22HgFX0rKiNzWmGTBIS-56sdYqRFtKCMpRUw8LA3fUpOKPAZJR9Vat6BNVNhoQ73cRpb4Jw)

Il conflitto nella Repubblica Demcoratica del Congo sta causando oltre 5 milioni di sfollati interni. Per fornire assistenza umanitaria, l’organizzazione Action …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EP0.Rct.BC_X.A.xYn92al5O0Jak0tQ1b_r25CAMooAf8tMEIRXSVcf7xn9GQT3lKI7Ocm-EF88HsWcobzZfRw17DiYLWlTILbg0Q)

SOCIAL

🔊 Listen to this