Le notizie del giorno

18/04/2022

[Il Papa alla Veglia con i giovani: coraggio e avanti, senza perdere il “fiuto della Verità”!](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOo.Rct.BCr5.A.YBYLEMcJv0Naws3m6UAs-I5G4jCws2rYOWRe6ltkaRSYHJPZdVzs6EcRwOE-JO0YHK9YTMUxNI-WaL3JLYdOUQ)

Con Maria, adolescente come voi quando ha detto il suo sì a Dio, ripetete il vostro ” Eccomi”. Così il Papa parlando a braccio a centomila giovani presenti all’appuntamento voluto dalla Cei in Piazza San Pietro. Ha ascoltato le loro esperienze, con loro ha pregato affidando alla Vergine il futuro e …

[Il Papa: con il Risorto per uscire dalle tombe delle nostre paure](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOo.Rct.BCr2.A.Vipca1k6_TTMR8hVKuAMoVL2uolR6phj_1AXWS1g0Z-yRcbGe82t8pkSCG0do89OakG6aA4CipCk9gF9ugP4rQ)

Francesco al Regina Coeli nel Lunedì dell’Angelo esorta ad abbandonare i sepolcri delle falsità: Gesù risorto vuole farci testimoni della verità che rende …

[Francesco: le guerre lascino il posto a comprensione e riconciliazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOo.Rct.BCsC.A.AsC4y3FEnRDrUWu2dt5p3ZtwTStV5RqrQ7o_uuDZgtjoiPjZ7inXlBwLIrIhPhYMm4c0EdRW7pr6YfZ2vSK6_A)

Dopo la preghiera del Regina Coeli, all’indomani di Pasqua, il Papa rinnova l’appello a convertire i cuori ai disegni di giustizia e di pace di Dio e scandisce: …

[Francesco incontra gli adolescenti italiani: “Un bel segno di speranza”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOo.Rct.BCr6.A.pf25wxAFxgjqMfYe4qVdb-Csu7qYxuF3s2yW6MhOul4gI2uNr9epQ5oLnWa4VUr0MdERfd3AC5Fh_9APvSJVhA)

Dopo la preghiera del Regina Coeli, il Papa ha ricordato l’incontro di oggi pomeriggio con cinquantamila ragazzi arrivati in pellegrinaggio a Roma accompagnati …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[“Volti dei Vangeli”, lo stupore dell’incontro con Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOo.Rct.BCr-.A.vanhgvB7IcOH1SE0XLKPrMuilWsq_NfOB91ceQP9tdYT7VB0HSvfN1g4UcZ5XwqKIELQmmFUbnuys1OVRzUnzw)

Nel programma curato dal Dicastero per la Comunicazione in collaborazione con Rai Cultura, messo in onda la sera di Pasqua su RaiUno, Papa Francesco ha …

[Pasqua in carcere. Il Calvario e la detenzione non sono la fine](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOo.Rct.BCsB.A.FWCV2blxD3KA89N-6UacWOhM6uvxQqK2ImrH5-8lRVlyIWbupPRJUkqPLWMIGYsmNUPt7ZHjmkcsnomaKXfuUg)

Una riflessione con fra’ Beppe Giunti, dei Conventuali della Madonna della Guardia di Torino, da anni volontario nella sezione dei collaboratori di giustizia …

[Le ripercussioni in Sierra Leone della guerra in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOo.Rct.BCsE.A.Cu67qAFDeRC_BH96-5mHzYUtKQlj82lsyjq1jAI8BnjxHJ30N7ZKJdPSRZ3JOCG0YeUDkZgO__NTk9HrtZZnRQ)

Il conflitto tra Mosca e Kiev non è così distante dall’Africa: in Sierra Leone schizzano i prezzi di beni di prima necessità, come il riso, per via delle …

PRIMO PIANO

[Ucraina, oltre duecento bambini rimasti uccisi nella guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOo.Rct.BCr1.A.mpWoKHYXGsnTloZXxXrYOfuleFN-A8zqAjpPqgfmpY0uxlXg9Ctw0_fHAK5q1paHO_92HllLuAj3QJRpbdNC2g)

I russi hanno preso il controllo di Kreminna, a est del Paese. Sono 205, secondo quanto dichiara il presidente Zelensky, i minori che hanno perso la vita …

[Medio Oriente. Tensione a Gerusalemme, si temono nuovi scontri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EOo.Rct.BCsD.A.mmLNUuEB-rmZPSQcNQXJVZyAAo9s_CSkSdtS-F41B9ZAcwfPQE-uR2wQdMC6CdWfarCLlRJ7Mr7i8fr3on_xMA)

La polizia ha schierato circa 2.500 agenti per la sicurezza della tradizionale ‘Benedizione dei sacerdoti’ in occasione della Pasqua ebraica che si svolge al …

