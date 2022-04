(AGENPARL) – mar 05 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCDy.A.9W52lF_iHgP9zSeDBdy9CNulUbmQyNkHaidrPpcblijcyodRDS6VeECBGp1e6AIs1LUpOaSPlexQXh5615dSLg)

05/04/2022

[Il Papa: i Paesi poveri non sono in grado di curare i malati, serve una politica seria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD3.A.W6hj0BRnZgK8ba4o_aRm6aholCHLwPcCDH2x0C5-y72qIpOEnBRc4gtTS_qZHxUBKVI7pSOqxH85YkFStSDK2A)



Nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di aprile, dedicato agli operatori sanitari del mondo, Francesco denuncia una “cattiva amministrazione delle risorse” nella sanità e domanda a governi e comunità locali di sostenere l’impegno di medici, volontari, religiosi nell’assistenza a malati …

[Il Papa racconta in tv gli incontri di Gesù attraverso l’arte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCDv.A.YlRURpfrBP557Fq564DFeIW5N3AQpg9XPKk5jLJxCxR9s9SIPVnqlxLzumCTRy7_z7_lYUL3tXLOBLlWwEC7AA)

La sera di Pasqua, domenica 17 aprile, in prima serata su Rai Uno, gli incontri di Gesù raccontati da Papa Francesco e dall’arte dei Musei Vaticani e della …

[Un’ipotesi allo studio il viaggio del Papa in Libano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD-.A.zbvKrlxsWUlrAU6sdJyvEzom96-qK5LRf4Cp8LgXcdINs2fWq8EpFoi19MoWpC5-AaNYIoAVBRR5x8xjgHP5mQ)

È quanto ha affermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede dopo un tweet del presidente libanese Aoun su un prossimo viaggio di Francesco nel Paese …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Carlassare: “In Sud Sudan il Papa darà impulso alla pacificazione’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD0.A.iYuaL1rJ-aLynzZliBFV_8RMZRVl29WasjJUD52SKxevlXCY5YjMdihlGQQcopD9HCnG60PYAuZiXuUAc1dwhA)

Il vescovo della diocesi di Rumbek esprime gioia per l’annunciata visita di Papa Francesco nel Paese dell’Africa orientale in programma nel prossimo mese di …

[Tratta di persone, Santa Sede all’Osce: garantire alle vittime un trattamento adeguato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD4.A.IHIroQvb6egpsrQ8ePmEl3vlaIu1cI2t8270IH2ZoCv3qkOnH9FCCZ7HqRT8GXJgjoNo3z4ut7iUevDFYdLVQQ)

In occasione della 22.ma Conferenza dell’Alleanza contro la tratta di persone, sul tema “Protezione: sostenere i diritti delle vittime e rafforzare …

[Ucraina, CEC chiede indagini accurate sulle atrocità avvenute a Bucha](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCED.A.ADwv5ABRLv15S-LMmYexrLqoc362IaLyNuOANWaNANHQgIFmoSA2afKoF_r4cKyr_9BboZhmfy314KnEaw8-NQ)

Il segretario generale ad interim del Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC), padre Ioan Sauca, ha espresso ieri il suo orrore per le atrocità riportate a Bucha …

[Dialogo tra il cardinale Tolentino e José Mourinho su educazione e sport](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD8.A.AKFZ_9vOcVF4RDYA2HsLQCnKBYzTc8IGSUZISTfKJLfNiiF_dyfb3P5NL3kWkEWpuHmm322hCSbw8N0yw8V_CA)

Faccia a faccia In Biblioteca Vaticana tra il cardinale Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa e l’allenatore della AS Roma calcio. Al centro della …

[Processo vaticano, l’autodifesa di Brülhart: ho sempre servito la Santa Sede con dedizione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCEH.A.jbHMA_mtV18r7pTRUsJBNaqg4v5xJDVlJuwoouUkCUsK1iAaa_wa7e-im0xNR1FxNvBWfXZtzgG1txolTWPbxw)

L’ex presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria (Aif) interrogato per quasi cinque ore: “Ho sempre informato di tutto i miei superiori, con …

[ Don Dall’Olio: la Carovana a Leopoli, una profezia per un domani di pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD_.A.D30-AnYY0VZlzD10mJ2uvwmnLoNQ5V_2E2dbiZPpaRtmJY5YlWc1XL8_8luwhD1eFSN5ms2wmgK0cnzqVBmdVw)

L’iniziativa è rientrata in Italia con 300 profughi ucraini. Si guarda ora alla creazione di una forza di interposizione non violenta, per prevenire la violenza …

[Amoris laetitia fra Tradizione ed esperienze comuni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD7.A.B4Y1BIu1Garjdige5XlDuNcIM4ax4RiHiEHNwzh3CBXKxZddhOLi4hJ5Je4AjixmWIrhl_kDW3_n04gqRQeXcg)

Si conclude oggi il Ciclo di incontri “Amoris laetitia” organizzato in occasione dell’Anno Famiglia Amoris laetitia che culminerà il 26 giugno, a Roma, con il X …

[Investimenti etici: incontro in Vaticano sulla Values’ Metrics](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCDx.A.D62M122JX2gayewLBfoDWVWprsm8Lg04sy4ggCdFiaTAUY-CDufngXPxgeLVwakaqrgxumwwSdFjS_AXDivpKA)

Si svolge giovedì al Collegio Teutonico “Una Nuova Metrica ESG ispirata alla Enciclica Laudato Si’”, giornata dedicata allo strumento di valutazione, …

[Boccardi: la storia dei Congressi Eucaristici in un libro della Lev](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD6.A.ucer65whY-ADLGmgNnA53xYoRvtUJhKpHGcb6jjanmFNMmJ5kcCl7R7FaGqLeXnosr4Qqp6oim31Qfc-G7dTYg)

Un percorso di oltre 140 anni per raccontare un fenomeno che mescola aspetti pastorali e sociologici a partire dagli scritti dei Papi e da numerosi reperti …

[“L’importanza di partire da uno”, il coraggio e la forza di Mattia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD9.A._Qop2Er8jXnE-FHp6liEQCiv5rpwfhevqSt5MILfMdt9r_KOAGQea7F7NDIFtaxgCu8MBrAs3Xx3ht0CbdLMLQ)



È stato presentato presso l’Auditorium Valerio Nobili dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù un documentario di Alice Tomassini, prodotto da Officina della …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCEF.A.q0OtsOeNUBupRXIERgYuxJ92T10pniqw-Tnb94xlTVs6xuesSE82dRa7em26548pOSVJgVJCPH2DdDrkG7RZsw)



In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCDt.A.nMbSTeBhWi9b0PvmMQaXJFZ7LnSk-H86zWl4EFCS9cnnuqyvjhIUC9VKofkp8v7LIj-u8uGDWERThzwr1r3A7g)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCDw.A.XhzXLPmp4l-4FhIS_9X_Cyt-FRkJQxybpqDM4NTSFBTTOAg2B3hXYnNqa1fpC2fq82rpfQw9g2XKxdUAvVfejQ)



10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD1.A.Gz2KVcwzX3nC_dQu8SBUXLcna56tDkLm9vJ9-D4ifBLHEEn3P1MUaNYn0VVZOTNltJwetpaDzrG0KMPS_blKAg)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Zelensky all’Onu: si processi la Russia per crimini di guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCDs.A.UYITpDU_CSleyH1ypbVQrtcwh-m-T5pOavsPuNvdmyu0uB3QxBRmbqe8nfmhULsmCI9mKkwxI6YPoNR7J81_sQ)

Il presidente ucraino, rivolgendosi in video collegamento da Kiev al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha affermato che “Mosca porta avanti azioni …

[‘Con i Bambini’: mense, giochi e istruzione per i piccoli ucraini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCD5.A.Q4N0YaUrjoITfK3eFIhlqgqmMzTnULHaLPL1PG_Q609k20Bg5Nt3Yvncr_prvKrgOD8zgf5O3X1gYvCD2c6aGg)

Si moltiplicano le azioni concrete che si stanno svolgendo sul territorio italiano grazie ad alcuni progetti selezionati dall’impresa sociale a sostegno di …

[Ungheria: Orban al potere e si teme una spaccatura tra Budapest e Varsavia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCEC.A.3AxV36YKBqaHLzKSLjm1uBfQhHHviYSNj1CmT7w6UX_yYUs6tVURpR9NFsErg-2cWle7xf_smpnynZMkRzjzgw)

Le elezioni ungheresi che hanno riconfermato per la quarta volta al potere il partito del premier Orban, fanno pensare ad un’Europa sempre più in crisi di …

[Prima Giornata nazionale dedicata alla giustizia riparativa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EMP.Rct.BCDr.A.1cXICCTVXMXkViNaSYk7huVWo6YkB7PyOgE5RSijDBfjsLK9ejtQiJXfSB1xNld5fWCq-JA8KjRiKDUrkA9pfA)

