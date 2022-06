Newsletter Musei Civici – 24/06/2022

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

24/06/2022

[Musei Civici di Verona: orari e iniziative in corso](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528)

I Musei Civici di Verona sono tutti aperti al pubblico: biglietti disponibili anche online sul sito museiverona.com . Di seguito un riepilogo delle informazioni di visita e delle iniziative … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44528)

[Mostra Caroto: visite guidate gratuite settimanali e appuntamenti speciali](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81741&tt=museo)

Alla scoperta della mostra CAROTO e le arti tra Mantegna e Veronese con le visite guidate gratuite comprese nel prezzo del biglietto: in programma anche una serie di appuntamenti … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81741&tt=museo)

[Le collezioni lichenologiche: da Abramo Massalongo ad oggi](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81679&tt=museo)

Dal 22 giugno al 28 agosto 2022, nell’atrio del Museo di Storia Naturale di Verona, in mostra alcuni esemplari delle collezioni lichenologiche del museo : tra queste, per fama e consistenza, … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81679&tt=museo)

[La Wunderkammer del Museo Calzolari ricostruita nella mostra dedicata a Caroto](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81743&tt=museo)

La Wunderkammer del Museo di Francesco Calzolari ha ripreso vita all’interno della mostra CAROTO e le arti tra Mantegna e Veronese, visitabile a Verona fino al 2 ottobre 2022, … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81743&tt=museo)

[Dance Well: danzare i luoghi d’arte](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67416&tt=museo)

Preseguono gli appuntamenti con Dance Well Movement Research for Parkinson a cura di ARTE3 : gli incontri gratuiti si svolgono il venerdì mattina, e sono aperti … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67416&tt=museo)

[Visite guidate gratuite alla mostra “Vasi antichi”](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77128&tt=museo)

In occasione della mostra Vasi antichi allestita al Museo Archeologico al Teatro Romano, proseguono le visite guidate gratuite comprese nel biglietto d’ingresso al museo. Gli … [»»](http://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77128&tt=museo)

