(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 DAZI, AURIEMMA-FONTANA (M5S): MAGGIORANZA SI NASCONDE E ABBANDONA LAVORATORI E IMPRESE

Un altro esempio di viltà e codardia. Niente di nuovo insomma, anche se la scelta della maggioranza di non presentare una mozione sul tema dazi è un segnale di profonda debolezza e irresponsabilità. Tanto più che questa retromarcia avviene proprio nelle ore in cui il destino dell’economia del nostro paese sembra appeso a un filo. Il cdx invece scappa e abbandona lavoratori e le imprese che dovranno fare i conti con la perdita di migliaia di posti di lavoro e miliardi di fatturato. Questo atto è indice della sudditanza, ormai divenuta sottomissione, di Giorgia Meloni verso il Presidente degli Stati Uniti. La Premier sta sacrificando in tutto e per tutto gli interessi nazionali pur di compiacere Trump e la cosa incredibile è che la sua maggioranza lo accetta senza battere ciglio. Non solo, quindi, l’acquisto di armi e quello di gas a un prezzo esagerato, ma anche il totale silenzio sulla mannaia dei dazi. Stanno svendendo l’Italia”.

Così in una nota Carmela Auriemma e Ilaria Fontana, vicepresidenti del gruppo M5S alla Camera dei deputati.

