(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Eventi

30/05/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915

[Visite guidate alla scoperta di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915)

Proseguono, nel mese di giugno, le Visite guidate alla scoperta di Verona, piacevoli passeggiate per vivere tutto il fascino di Verona, organizzate dall’Ufficio di Informazioni e Accoglienza … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890

[Corsi di autoproduzione e riuso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

Hai voglia di riparare gli oggetti nel pieno spirito del riuso ma non sai come fare? Vuoi imparare ad usare la macchina da cucire gratuitamente ma non sai a chi rivolgerti? Sei interessato/a … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76890)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81335

[Camp Estivo S.T.E.P.S. Chievo](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81335)

Vieni a divertirti con noi al Summer Camp S.T.E.P.S. Chievo, dal 14 giugno al 1 luglio. Trascorrerai giornate piacevoli, con attività ludiche e laboratori creativi, insieme e in allegria. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81335)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona

🔊 Listen to this