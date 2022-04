Newsletter Eventi

(AGENPARL) – gio 28 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

28/04/2022

[Festa delle Associazioni della Sesta Circoscrizione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65831)

Circoscrizione 6^

Festa delle Associazioni del territorio organizzata dalla Circoscrizione 6^ in collaborazione col Gruppo Promozionale Quartiere Trieste. ore 10: Saluto delle Autorità e apertura … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65831)

[Corso di Primo Soccorso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81127)

Circoscrizione 2^

Le lezioni saranno tenute da Monitori di Primo Soccorso di CRI. Si consiglia la partecipazione all’intero ciclo di incontri. Vedi volantino e programma allegati. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81127)

[Granfondo Luca Avesani](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81188)

Domenica 1° maggio si svolge la ‘Granfondo Luca Avesani’, maratona ciclistica con partenza da p iazza Bra . Due percorsi : Superiore: 115 km . con 1.800 mt. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81188)

[Cuori di biscotto Telethon 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81201)

I volontari di Uildm Verona sono presenti in piazza Erbe, sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, per la distribuzione dei Cuori di Biscotto . Torna ad animare le piazze italiane la … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81201)

