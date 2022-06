Newsletter Eventi – 17/06/2022

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

17/06/2022

[Andrea Mantegna: un percorso tra maestro e allievi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80767)

La Fondazione Verona Minor Hierusalem, in collaborazione con i Musei Civici di Verona, organizza una serie di incontri dal titolo Andrea Mantegna: un percorso tra maestro e alievi … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80767)

[Duke meets Count](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81639)

Circoscrizione 1^

La Jazzset Orchestra, con il contributo del Consorzio ZAI Verona, presenta un concerto dedicato alle due più grandi band dello swing, dirette da Duke Ellington e Count Basie, oltre … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81639)

