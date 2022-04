Newsletter Eventi

(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

15/04/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=63575

[Meditazione Artistica](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=63575)

Circoscrizione 5^

Sabato 30 aprile 2022 alle ore 21.00 presso il cinema teatro David a Cadidavid si terrà una serata di meditazione artistica dal titolo “Ne hai il coraggio? A volte basta un sì&qu … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=63575)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81106

[7 Maggio – Il nostro anniversario](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81106)

Circoscrizione 4^

“ Il Nostro Anniversario ”: cerimonia per il 40° anniversario di matrimonio delle coppie di sposi residenti nel territorio circoscrizionale Sabato 7 Maggio 2022 dalle … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81106)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81107

[Shakespeare Walk](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81107)

Mercoledì 20 aprile si svolge Shakespeare Walk presso il Teatro Satiro Off . L’iniziativa rientra nella nuova edizione della Shakespeare Week italiana, che … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81107)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81111

[Shakespeare&Marlowe](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81111)

Venerdì 22 aprile si svolge Shakespeare&Marlowe presso il Teatro Camploy . L’iniziativa rientra nella nuova edizione della Shakespeare Week italiana … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81111)

