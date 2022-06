Newsletter Eventi

(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

08/06/2022

[Corso di formazione sull’educazione finanziaria, Ed. 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77958)

Ti sembra di spendere troppo? Vuoi imparare a gestire meglio le tue entrate? Partecipa alla nuova edizione del corso gratuito di formazione dedicato all’ABC dell’educazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77958)

[37100Lab: programmazione mese di Giugno 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81615)

PROGRAMMA GIUGNO 2022 – 37100Lab (via Marchi n° 12) 15 e 20 giugno 2022 | 18.00-20.30 | Business | UniVR La privacy nelle imprese ai tempi del GDPR … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81615)

[11 Giugno 2022 – Mostra Fotografica sulla storia del Quartiere](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81618)

Circoscrizione 4^

Le fotografie sono state realizzate dai ragazzi del quartiere con l’aiuto dell’aiuto dell’associazione Le Fate ONLUS all’interno del progetto ” Ci sto? Affare il futuro! ” promosso … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81618)

[Centro Estivo “A Rifare il Mondo”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81624)

Circoscrizione 4^

Come ogni anno si presenta il problema, per chi ha figli, di conciliare il periodo delle vacanze estive con il lavoro. Le famiglie sono già alla ricerca di proposte di qualita … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81624)

