‘NDRANGHETA, APPROCCIO GLOBALE: ARRESTI IN ALBANIA, COSTA RICA E ARGENTINA

Il gruppo criminale, articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità

finanziarie, allo scopo di importare la cocaina, individuava in Sudamerica, in particolare

in Argentina e Costarica, fonti di approvvigionamento di ingenti partite di quella

sostanza stupefacente da inviare in Italia occultate, per il trasporto navale, in appositi

borsoni all’interno di container.

Per tali finalità, uomini della cosca Bellocco si sono serviti di alcuni emissari che hanno

effettuato diversi viaggi in territorio sudamericano, per visionare lo stupefacente e

contrattare con i referenti in loco al fine di poter organizzare gli aspetti logistici

dell’importazione.

Grazie alla preventiva e tempestiva apertura di un canale di collaborazione tra la

Guardia di Finanza di Reggio Calabria e la Gendarmeria Argentina, per il tramite di

apposita Rogatoria Internazionale promossa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di

Reggio Calabria, è stato possibile accertare che proprio a Buenos Aires l’associazione

criminale calabrese poteva contare sulla collaborazione di alcuni “colletti bianchi” italoargentini, intranei all’organizzazione, disposti ad agevolare la pianificazione degli illeciti

traffici e l’importazione di ingenti quantitativi di cocaina.

In tale contesto, emblematica e la vicenda che riguarda un emissario della cosca

Bellocco in Sud America che non solo si limitava alla mera funzione di intermediario

nell’ambito degli illeciti traffici, ma si prodigava anche per la risoluzione di questioni

estremamente rilevanti che hanno interessato la famiglia di ‘ndrangheta dei Morabito

di Africo (RC). A tal fine, risulta emblematico il coinvolgimento del prefato emissario

con alcuni componenti della cosca Morabito per far pervenire in territorio uruguagio

una ingente somma di denaro, pari a 50.000,00 euro, finalizzata a far scarcerare Rocco

MORABITO, detto “Tamunga”, arrestato dopo una significativa latitanza e successivamente evaso (News&Com)

