(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 Registrato a Magione All Above ultimo EP della band Victoria On The Grass

Due ragazze tra l’Irlanda e Umbria per raccontare il “silenzio”

MAGIONE 6 maggio 2022 – Dopo la prima uscita del singolo Victoria a luglio 2020, la band Victoria On The Grass annuncia l’uscita del loro primo EP All Above in primavera. Interamente autoprodotto come il singolo precedente, All Above contiene le canzoni Silence e Think With Me insieme al remaster di Victoria inserito come bonus track.

Entrambe le canzoni riportano intimità e mood simili al precedente singolo, questa volta trattando però la profondità in legami interpersonali. I brani infatti evidenziano quantoil silenzio possa comunicare più di mille parole quando vi è intesa tra due persone e quanto sia indispensabile come mezzo di scambio.

All Above è uscito il 23 aprile 2022 in esclusiva su Bandcamp per poi essere disponibile dal 29 aprile su tutte le piattaforme streaming e digital stores.

L’EP sarà disponibile in copia fisica CD in vendita sulla pagina Bandcamp merch ed alle esibizioni live.

Le canzoni sono state registrate e prodotte presso il The Blue Factory Studio di Magione, Perugia.

Biografia:

La band Victoria On The Grass è formata da Benedetta Oliovecchio (voce, pianoforte, basso) e Caterina Fuso (batteria, chitarra, synth e programming), precedente batterista delle Vivienne the Witch. Il percorso insieme delle due giovani ragazze ebbe inizio conun progetto acustico nel maggio 2014, dove le due eseguivano prevalentemente cover.

Dopo diversi mesi di collaborazioni anche con altri musicisti, Benedetta, che già scrivevada diversi anni, iniziò a proporre il proprio materiale inedito a Caterina, la quale stavaavviandosi verso il ramo della registrazione e produzione musicale. A febbraio 2018 ledue ragazze decisero di fondare così il progetto dal nome Victoria On The Grass.

Nel settembre di quello stesso anno il lavoro della band prosegue nella città di Dublino,in Irlanda con la composizione di nuovi brani.

🔊 Listen to this