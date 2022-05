(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 MORO, BINI: CON IMPASTATO DUE SIMBOLI PER LOTTA A TERRORISMO E MAFIA

“Aldo Moro e Peppino Impastato, due uomini e due storie diverse con un destino comune: entrambi persero la vita il 9 maggio 1978.

Sono considerati uno il simbolo della lotta al terrorismo, l’altro un esempio nella lotta alla mafia ma a causa della loro perseveranza hanno pagato, con coraggio, il prezzo più alto: la vita.

In occasione della Giornata della Memoria per le vittime del terrorismo ricordiamo l’esempio, l’integrità e il senso delle istituzioni che hanno trasmesso alle generazioni del passato e a noi che siamo qui oggi spetta il compito di trasmetterlo alle generazioni future.”

Così, sui social, la Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento e senatrice PD, Caterina Bini.

