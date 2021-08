(AGENPARL) – Roma, 15 ago 2021 – “Incontrare la Lamorgese?

Volentieri. Così le spiego, leggi e numeri alla mano, la differenza fra un Ministro dell’Interno che ha difeso i confini, la sicurezza e la dignità dell’Italia – a costo di andare a processo – e chi invece non ha ancora fatto nulla per contrastare scafisti, trafficanti e clandestini. Controllare bimbi e anziani in piscina e in pizzeria, facendo intanto sbarcare migliaia di immigrati senza vaccini e documenti, non ha senso. La Lamorgese mi ascolterà e comincerà a fare qualcosa? La speranza è l’ultima a morire”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

🔊 Listen to this