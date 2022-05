(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 Maternità. Rauti (FdI): su famiglia e natalità da governo soltanto propaganda. E’ stata sprecata opportunità Recovery

“Come riporta il settimo rapporto di Save the Children “Le equilibriste: la maternità in Italia 2022″ 4 madri su 10 sono costrette a lasciare il lavoro perché non riescono a conciliarlo con gli impegni della maternità per la carenza di servizi. È un dato che deve far riflettere! Il PNRR poteva essere un’occasione importante ma si è rivelata un’opportunità sprecata perché la natalità e la famiglia non sono, a differenza di quello che aveva chiesto Fratelli d’Italia, missioni specifiche del Recovery Plan. Anche il Family Act e l’assegno unico universale per i figli non comportano una reale inversione di tendenza e, senza la revisione della misura dell’ISEE, perdurano le discriminazioni. Il governo, su temi cruciali come la maternità, la famiglia e la demografia, ha fatto più propaganda che azioni concrete. Il Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia rilancia le sue proposte per favorire l’occupazione femminile e incentivarne la stabilizzazione; sostenere le imprese che assumono donne; aumentare l’indennità delle lavoratrici madri e tutelare la maternità per lavoratrici atipiche, autonome e partite IVA; incrementare il numero degli asili nido sul territorio (e anche nei luoghi di lavoro); estendere l’orario diurno e prevederne l’apertura estiva; così come continuiamo a chiedere la riduzione al 5% dell’aliquota Iva sui prodotti della prima infanzia. In un momento storico in cui l’Italia ha raggiunto il suo record negativo demografico, chiediamo un salto di qualità nell’azione politica del governo e nello stesso confronto politico sui temi della famiglia e della natalità. Il tutto nella convinzione che sostenere le donne che vogliono essere madri e riconoscere il valore sociale della maternità sia l’unico modo per combattere la crisi economica e sociale”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di FdI.

