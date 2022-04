(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 Massa Lombarda, 22 aprile 2022

MASSA LOMBARDA: CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER IL

26 APRILE

Martedì 26 aprile alle ore 20,30 è convocato il Consiglio Comunale di Massa

Lombarda, che si svolgerà presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Matteotti, 16 a

Massa Lombarda.

Tra i punti dell’ordine del giorno ci sono: Nomina del Revisore unico dei conti 2022 –

2025 e determinazione del compenso; Risposta ad Interpellanza presentata dai Gruppi

Consiliari “Il futuro in comune”, “Uniti per Massa Lombarda” e “Gruppo misto”, “SUI

DISAGI E DISSERVIZI NON PIÙ ACCETTABILI SUL TERRITORIO DI MASSA

LOMBARDA RICONDUCIBILI AD HERA”; Risposta ad interrogazione presentata dai

Consiglieri Comunali Sig.ri Dosi Roberto e Macagnino Daniele “COLONNINE PER LA

RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE”; Risposta ad interrogazione presentata dal

Consigliere Comunale Sig. Dosi Roberto “MIGLIORANDO LA SITUAZIONE DEI

MARCIAPIEDI FAVORIAMO LA MOBILITA’ DEL CITTADINO E SI MIGLIORA IL

DECORO URBANO”.

Tutti i punti dell’ordine del giorno sono consultabili sul sito del Comune di Massa

Lombarda al seguente link:

https://www.comune.massalombarda.ra.it/Comune/Notizie/Consiglio-Comunale-

Martedi-26-aprile-ore-20.30

La seduta sarà fruibile in streaming al seguente link:

https://www.magnetofono.it/streaming/massalombarda/

