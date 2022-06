(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 Camera dei Deputati

10 giugno 2022

Marina Militare: Fico, grazie al corpo per coraggio, passione e umanità

Dichiarazione del Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione della Giornata della Marina militare.

“Nel giorno in cui la Marina Militare italiana celebra la sua festa, desidero ringraziare le donne e gli uomini di questo corpo per la dedizione con cui quotidianamente adempiono al proprio dovere. Professionalità, coraggio, passione e grande umanità da sempre contraddistinguono l’impegno della Marina nella salvaguardia del territorio e delle sue coste, nella protezione della vita umana in mare e della libertà di navigazione.

Rinnovo dunque a tutto il personale i miei più sinceri sentimenti di apprezzamento e profonda gratitudine per il fondamentale contributo offerto alla pace e alla sicurezza dei nostri mari”.

