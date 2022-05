(AGENPARL) – Roma, 18 maggio 2022 – Il Ministero delle Finanze prevede che quest’anno venga introdotta la regolamentazione legislativa della sfera delle criptovalute nella Federazione Russa.

La criptovaluta in Russia può essere legalizzata. Questa opinione è stata espressa dal ministro dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa Denis Manturov durante la maratona educativa “New Horizons”, organizzata dalla società “Knowledge”.

“Penso di sì. <…> La domanda è quando accadrà, come accadrà e come sarà regolamentato. Ora sia la Banca Centrale che il governo sono attivamente impegnati in questo. Ma tutti sono inclini a capirlo questa è una tendenza del tempo, e prima o poi “, in un formato o nell’altro, si realizzerà. Ma, ancora una volta, deve essere legale, corretta, secondo le regole che verranno formulate”, il ha detto il ministro.

Le autorità russe stanno attualmente discutendo il futuro delle criptovalute e del mining nel paese. La Banca di Russia ha insistito per vietare completamente le criptovalute, considerandole una minaccia per il sistema finanziario della Federazione Russa. Il Ministero delle Finanze ritiene che la circolazione di criptovalute nella Federazione Russa dovrebbe essere regolamentata e tassata e non vietata.

A febbraio il governo ha approvato il concetto di regolamentazione della circolazione delle valute digitali, che si basava sulle proposte del ministero delle Finanze. Nello stesso mese, il ministero delle Finanze ha presentato un disegno di legge al governo.

Il Ministero delle Finanze prevede che quest’anno venga introdotta la regolamentazione legislativa della sfera delle criptovalute nella Federazione Russa. Il ministero sta lavorando anche sulla questione della tassazione dei redditi delle criptovalute.

Allo stesso tempo, ad aprile, il primo ministro Mikhail Mishustin ha affermato di essere contrario al riconoscimento della criptovaluta come mezzo di pagamento.