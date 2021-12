(AGENPARL) – Roma, 08 dic 2021 – “Siamo molto critici sulla manovra. Per Fratelli d’Italia è una manovra priva di visione e di compromesso come sempre accade con le ‘maggioranze arcobaleno’ . Noi abbiamo fatto molti emendamenti puntuali e delle nostre proposte quella sulla tassazione è la principale: più assumi meno paghi, dunque una super deduzione sul costo del lavoro per chi ha un’alta quantità di dipendenti rispetto al proprio fatturato. Speriamo ci sia diritto di cittadinanza per le nostre idee”.

È uno dei passaggi dell’intervista al tg1 fatta dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L’intervento completo andrà in onda questa sera nell’edizione delle 20.00

