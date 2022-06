Linea Orte – Fiumicino Aeroporto dalle ore 17:15 traffico ferroviario tornato regolare in prossimità di Magliana dopo un inconveniente tecnico a un treno.

(AGENPARL) – gio 30 giugno 2022

Ore 16:40

Dalle ore 16:40 il traffico ferroviario sulla linea Orte – Fiumicino Aeroporto è rallentato in prossimità di Magliana a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in direzione Fiumicino.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 30 minuti.

Sono in corso verifiche tecniche al treno fermo, seguiranno aggiornamenti.

Fonte/Source: https://www.rfi.it/it/news-e-media/infomobilita/aggiornamenti/2022/6/30/linea-orte—fiumicino-dalle-ore-16-40-traffico-ferroviario-rall.html