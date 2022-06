LIBRI – ROMA, domani 17 giugno h.18, Biblioteca Aldo Fabrizi: presentazione del libro ‘One Day Footballer’ di Alberto Patelli

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 Per confermare la propria presenza si prega di rispondere a questa email. Grazie mille.

A DISPOSIZIONE LA COPIA DEL LIBRO SU RICHIESTA

PRESENTAZIONE

ONE DAY FOOTBALLER – UNA FINESTRA SUL PRATO

di Alberto Patelli

Una storia di calcio, amore e guerra

Venerdì 17 giugno, ore 18:00

BIBLIOTECA ALDO FABRIZI (Via Treia, 14 – Roma)

SARANNO PRESENTI:

L’autore del libro ALBERTO PATELLI

La drammaturga, saggista e presidente del CeNDIC MARIA LETIZIA COMPATANGELO

Il giornalista e accademico FRANCESCO M. LUCREZI

L’attore LUCA ATTADIA

BRUNO FRANGIOLINI – al clarinetto

MATTEO PATELLI – alla chitarra

