(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 F.I.M.A.A.

Legge Europea 2019-2020 (Legge n.238/21),

Da Commissione Europea

nessun rischio di aggravamento della procedura di infrazione contro l’Italia

“A seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione, le autorità italiane hanno accettato di modificare le norme che stabiliscono il divieto per i mediatori immobiliari in Italia di svolgere attività multidisciplinari. La legge nazionale corrispondente è stata adottata alla fine del 2021 e trasmessa dalle autorità italiane alla Commissione nel gennaio 2022. La Commissione sta attualmente analizzando la nuova legge per verificarne la compatibilità con il diritto dell’UE. La Commissione, ove ritenga che le nuove norme relative ai mediatori immobiliari siano incompatibili con il diritto dell’UE, può decidere di passare alla fase successiva della procedura di infrazione.”

La Commissione Europea, ad oggi, non ha ravvisato alcun rischio di aggravamento della procedura di infrazione (n.2018/2175) contro l’Italia a seguito dell’approvazione della Legge Europea 2019-2020.

Come si ricorderà la suddetta Legge sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare e merceologica con le attività relative al comparto dei servizi finanziari (costituito da banche, finanziarie, assicurazioni, mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria).

Parlamento Europeo

____________

🔊 Listen to this