(AGENPARL) – Roma, 22 mar 2022 – Incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e monsignor Cesar Essayan, vicario apostolico di Beirut dei Latini. Presente anche Osvaldo Garcia, responsabile Ufficio progetti e sviluppo sociale del vicariato apostolico di Beirut.

Al centro del colloquio, avvenuto a Roma nell’ufficio del segretario della Lega, è stato fatto il punto della situazione in Libano con particolare riferimento alla crisi umanitaria. Salvini ha ribadito che nei prossimi mesi intende andare nel Paese dei Cedri e ha garantito massimo impegno per sostenere i più fragili a partire da donne e bambini.

L’intenzione è incentivare aiuti concreti, a partire da attività sanitarie, con l’obiettivo di aprire un corridoio umanitario dedicato a chi necessita di cure urgenti.

La Lega solleverà la questione anche a Bruxelles.

Il colloquio di oggi è il secondo tra Salvini e monsignor Essayan, che lo scorso 28 dicembre si erano confrontati in videoconferenza per discutere della crisi economica e sociale in Libano.