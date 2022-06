Lega, europarlamentari veneti Lega: no a polemiche senza senso, stop attacchi a Salvini

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Lega, europarlamentari veneti Lega a Da Re: no a polemiche senza senso, stop attacchi a Salvini

Bruxelles, 15 giu – “Un conto è il confronto interno, la critica costruttiva, la normale dialettica che arricchisce il dibattito dentro a un partito con differenti punti di vista: altro conto sono le polemiche inutili, gli attacchi gratuiti, le critiche ingiustificate a mezzo stampa, che a nulla servono. Basta con gli attacchi a Salvini, con parole persino più pesanti di quelle usate dal Pd e dalla sinistra: mentre qualcuno beneficia del reddito di opposizione, la Lega lavora per il bene del Paese, sui territori come a Roma e come a Bruxelles, i litigi sui giornali li lasciamo ad altri. Le riflessioni costruttive si fanno nelle sezioni riunendo i dirigenti con la base, non sulla stampa. E senza ingigantire i problemi”.

Così in una nota gli europarlamentari veneti della Lega, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Rosanna Conte, in risposta alle dichiarazioni di Gianantonio Da Re.

🔊 Listen to this