(AGENPARL) – Roma, 13 aprile 2022 –

La candidata alla presidenza dell'”Associazione Nazionale” ha anche affermato che dopo la fine del conflitto in Ucraina proporrà all’alleanza “di realizzare un riavvicinamento strategico con la Russia”.

La candidata al National Rally Marine Le Pen ha affermato che se vincerà le elezioni presidenziali, intende ritirare la Francia dal comando militare unificato della NATO.

“Voglio che la Francia lasci il comando militare unificato della NATO”, ha detto mercoledì Le Pen in una conferenza stampa a Parigi. “Non sarò mai d’accordo sul fatto che le nostre truppe siano subordinate al comando della NATO o al comando europeo”, ha affermato. “La Francia dovrebbe tornare allo status nell’alleanza che aveva dal 1966 al 2009”, ha affermato il candidato alla presidenza francese.

Le Pen ha affermato che, se verrà eletta, intende offrire alla NATO un riavvicinamento strategico con la Russia dopo la fine del conflitto in Ucraina.

“Quando le ostilità saranno finite, proporrò un riavvicinamento strategico tra NATO e Russia”, ha detto Le Pen. Ha aggiunto che i principi chiave della sua politica estera saranno “indipendenza, equidistanza e costanza”.

Le Pen, se vincerà le elezioni, promette di continuare a fornire armi difensive all’Ucraina e supporto in questioni di intelligence.

Riformare l’UE

Le Pen ha detto che se sarà eletta a capo di stato, non ritirerà il Paese dall’UE, ma lo riformerà dall’interno.

“Il Frexit non è il mio progetto. Voglio riformare l’UE dall’interno”, ha affermato. Allo stesso tempo, Le Pen ha espresso il suo disaccordo con il predominio della lingua inglese nell’Unione Europea. “Credo sia necessario rafforzare la posizione delle lingue francese e tedesca”, ha affermato il candidato alla presidenza.

Le Pen ha affermato che se vincerà le elezioni presidenziali, intende ridurre di quasi la metà i contributi di Parigi all’UE, a 5 miliardi di euro.

“Voglio ridurre i contributi francesi all’Ue”, ha detto Le Pen. “Penso sia necessario ridurli a 5 miliardi di euro, mentre ora sono in media 8-9 miliardi di euro”. Allo stesso tempo, ha sottolineato che se sarà eletta presidente della Francia, intende “trasformare l’UE in un’alleanza di nazioni europee” con maggiore sovranità.

Sviluppo di aerei militari con la Germania

Le Pen ha promesso che se sarà eletta Capo di Stato, il Paese si ritirerà dal programma per lo sviluppo congiunto di aerei militari con la Germania e si concentrerà sull’aggiornamento della flotta dei caccia Rafale.

Secondo lei, ci sono “differenze irrisolvibili” su un programma aereo militare congiunto tra Francia e Germania. Ha promesso che se fosse stata eletta “la Francia interromperà completamente la cooperazione [sulla creazione di aerei militari] con la Germania”.

Le Pen ha anche promesso di “rinnovare la flotta dei caccia francesi Rafale”.

Un layout a grandezza naturale del caccia europeo di 5a generazione Next Generation Fighter (NGF), sviluppato nell’ambito del programma internazionale FCAS (Future Combat Air System), è stato presentato ufficialmente per la prima volta al 53° Paris Air Show di Le Bourget (Paris Air Show 2019) . ). Si presumeva che il nuovo aereo da combattimento avrebbe sostituito i caccia Typhoon e Rafale in servizio con le forze aeree tedesche e francesi negli anni ’40.

Il 10 aprile si è svolto in Francia il primo turno delle elezioni presidenziali. Alla corsa elettorale hanno preso parte 12 candidati. Dopo aver elaborato il 100% delle schede, il presidente francese in carica Emmanuel Macron ha ricevuto il 27,84% dei voti, la candidata al Raduno Nazionale Marine Le Pen – 23,15%. Così, al secondo turno, che si svolgerà il 24 aprile, si ripeterà il duello delle precedenti elezioni, quando gli stessi politici si sono incontrati nel duello finale per l’Eliseo.