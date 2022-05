(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 ROMA, 26 maggio 2022 – “L’incolumità dei lavoratori deve essere una priorità della politica e di ogni azienda. 1200 lavoratori morti nel 2021 è un numero impressionante che dimostra come molto resta ancora da fare. Una politica orientata alla sicurezza e alla salute dei lavoratori porta un sicuro ritorno positivo all’azienda e all’intero sistema Paese. Concordo con il presidente Draghi sulla necessità di rafforzare la collaborazione con i sindacati per rendere più partecipato il sistema dei controlli. Citando Ezio Tarantelli, l’utopia dei deboli è la paura dei forti. I diritti dei lavoratori rappresentano storicamente le fondamenta della nostra democrazia. In queste particolari circostanze che il mondo sta attraversando, insisto sulla necessità di elaborare una prospettiva economica e sociale lungimirante che valorizzi i giovani, le start-up e i talenti. Non dobbiamo farci spaventare dagli eventi, bensì affrontarli con determinazione e spirito avanguardistico”. Lo afferma in una nota la senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, cdx, Gruppo Misto), segretario del comitato parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione.

