(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 LAGUZZI-RAMPINI- FUNGHI, PD III MUNICIPIO: APERTO OGGI IL CONFRONTO CON I CITTADINI PER I SERVIZI DI PROSSIMITÀ DELLA ASL RM1

“IL confronto che abbiamo avuto oggi come PD territoriale con i cittadini del Municipio rappresenta per noi un atto doveroso. Il tema della nuova distribuzione dei servizi della ASL RM1 nel nostro territorio è senza dubbio uno di quelli più importanti da dibattere, il servizio sanitario di prossimità, soprattutto dopo questi due anni di emergenza pandemica, ha assunto un ruolo centrale nell’erogazione dei servizi ai cittadini. Tanti gli spunti emersi dal confronto, alcuni residenti del Municipio hanno appreso per la prima volta di questo cambiamento in atto deciso dalla ASL RM1 rimanendo meravigliati, comunque tutti gli intervenuti ci hanno espresso la volontà di essere coinvolti nei processi decisionali che saranno presi nelle prossime settimane. Oggi è stata la prima tappa di un percorso tutto da costruire insieme ed il nostro impegno sarà finalizzato a rendere partecipi e consapevoli i cittadini del municipio”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri PD Laguzzi, Rampini e Funghi, rispettivamente Segretario PD, Capogruppo PD e Presidente Commissione Patrimonio del Municipio Roma III.

