(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 LADISPOLI, ABIS: “CANDIDATURA? SI, GIUSTO COMBATTERE PER LE COSE IN CUI SI CREDE”

“Amo la mia città ed a volte è giusto combattere per le cose in cui si crede” con queste parole Christian Abis spiega il motivo della sua candidatura rispondendo ad un intervista pubblicata sull’agenzia di stampa Riverflash.

“Per me Ladispoli – prosegue Abis – è una cittadina con grandi potenzialità, come tutte le cose nella vità c’è sempre da migliorare e voglio dare anche io il mio contributo”.

“La prima battaglia che porterei avanti – conclude il candidato al consiglio di Ladispoli – è quella legata allo sport. Io sono un appassionato e vorrei migliorare le cose in questo ambito. L’attuale amministrazione Grando ha già fatto tantissime cose per lo sport, costruendo un palazzetto per lo sport di Ladispoli”.

