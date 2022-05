(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 IUS SOLI, MELONI A LETTA: NON VI BASTA CHE ITALIA SIA SECONDA NAZIONE D’EUROPA PER CITTADINANZE CONCESSE?

“Rilancio: ne parliamo quando calano le bollette, il tasso di disoccupazione, la tassazione sulle imprese e la criminalità. Quando accade tutto questo, parliamo del perché non vi basta che l’Italia sia la seconda Nazione d’Europa per cittadinanze concesse”.

