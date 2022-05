(AGENPARL) – sab 14 maggio 2022 IUS SOLI, MELONI A LETTA: NON È ITALIA A ESSERE INDIETRO MA È PD A VIVERE SU UN ALTRO PIANETA

“Aumento del costo delle bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio… ma per il PD la priorità resta sempre e solo lo Ius Soli. Caro Enrico Letta, non è l’Italia a restare indietro, siete voi che vivete su un altro pianeta ancora non ben identificato”.

