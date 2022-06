Invito all’evento “Armonie dei Territori” – 25 giugno 2022 ore 16.30 – Salone del Castello di Udine

(AGENPARL) – TRIESTE lun 20 giugno 2022

Sabato 25 giugno dalle ore 16.30 il Salone del Parlamento del Castello di Udine

ospiterà la terza tappa del Roadshow “Armonie di Territori”, un viaggio alla scoperta della

Rete Rurale e dei suoi protagonisti, che si snoda da Nord a Sud del Paese facendo tappa nelle

regioni italiane che hanno aderito, attraverso la partecipazione degli studenti dei conservatori,

al contest musicale “Lo sviluppo rurale in musica”.

Organizzato dalla Rete Rurale Nazionale e dal PSR 2014-2022 della Regione Friuli Venezia Giulia,

l’evento mette al centro il racconto delle best practice dei giovani beneficiari del PSR per

conoscere le loro storie e i loro progetti. L’incontro offre, inoltre, un importante momento di

confronto sul tema “

Il mondo femminile in agricoltura” attraverso la partecipazione di aziende

beneficiarie delle misure del PSR, sia della Regione Friuli Venezia Giulia che della vicina Regione

del Veneto.



L’argomento, infatti, è caro al nostro territorio da tempi immemori quando l’e

migrazione o le guerre costringevano intere famiglie a reggersi sul lavoro femminile ed ancora di

più caro al PSR FVG che ha realizzato un intero calendario sulla donne in agricoltura avvalendosi

della professionalità della fotografa Ulderica da Pozzo, presente all’incontro.

Saranno presentati due casi di successo regionali:

Alessia Berra azienda agricola Zore di allevamento capre e produzione di formaggi

caprini e

Deborah Gelisi azienda Podere Gelisi e Terre dei Fradej di produzione vinicola e uno

veneto. All’incontro saranno presenti altre tre imprenditrici regionali la cui storia sarà

presentata attraverso una poster session posta all’accesso della manifestazione. Le

imprenditrici sono

Eleonora Cosolo azienda Le Officinali di Eleonora di produzione di erbe biologiche

officinali, prodotti cosmetici, oli essenziali, idorlati e tisane,

Elisa Manig dell’omonima azienda di produzione latte e formaggi vaccini e

Althea Sirianni della Fattoria Full Moon di Codroipo che produce orticole e alleva animali

da cortile.



Al termine dell’incontro, sul piazzale antistante al castello di Udine la chef Eleonora

Franco, professionista regionale con diversi premi al suo attivo, insegnerà a cucinare con le

produzioni del Friuli Venezia Giulia e farà degustare i meravigliosi prodotti delle aziende

presenti e quindi le eccellenze del nostro territorio.

La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti. E’ possibile prenotare il proprio

posto a questo

Fonte/Source: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/news/527.html