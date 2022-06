Innovazione e Servizi avanzati Incontro con il Dhitech – giovedì 16 giugno ore 16 – c/o Confindustria Lecce

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 3DUWHFLSD]LRQH JUDWXLWD SUHYLD LVFUL]LRQH DO VHJXHQWH OLQN

/(,035(6( ( /·,1129$=,21(

&,&/2 ', 6(0,1$5, 7(0$7,&, 68//( 7(&12/2*,( $%,/,7$17,

( /·,1129$=,21( ',*,7$/( '(//(,035(6( '(/ 7(55,725,2

6HUYL]L GLJLWDOL DYDQ]DWL H LPSUHVH

OD VLFXUH]]D LQIRUPDWLFD H OH WHFQRORJLH

D VXSSRUWR GHOOH DWWLYLWj D]LHQGDOL

H GHO PRQLWRUDJJLR H FRQWUROOR VWUDWHJLFR G·LPSUHVD

&RQILQGXVWULD /HFFH JLXJQR RUH

6$/87, (,1752'8=,21(

1LFROD 'HOOH 'RQQH

3UHVLGHQWH UHJJHQWH &RQILQGXVWULD /HFFH

,17(59(17,

8VDUH L NQRZOHGJH *UDSK SHU SUHGLUH OH HVLJHQ]H GHL FOLHQWL PLJOLRUDUH OD TXDOLW½

GHL SURGRWWL H ULVSDUPLDUH GXUDQWH OD SURGX]LRQH

3UHVHQWD]LRQH GL *UDSK$ZDUH VUO

$OHVVDQGUR 1HJUR

&KLHI 6FLHQWLVW GHOOD *UDSK$ZDUH /WG H $PPLQLVWUDWRUH GHOHJDWR GHOOD VHGH,WDOLDQD

*UDSK$ZDUH VUO

&RPSXWHU 9LVLRQ SHU OD VLFXUH]]D GHL ODYRUDWRUL FDVL GL VWXGLR

3UHVHQWD]LRQH GL ;HQLD 3URJHWWL VUO

0DUFR 0ROWLVDQWL

5HVSRQVDELOH VFLHQWLILFR 3URJHWWL WHFQRORJLFL H LQQRYDWLYL ;HQLD 3URJHWWL VUO

'HHS SDWKV RI LQQRYDWRQ /pLQQRYD]LRQH Å XQ SHUFRUVR QRQ XQD VLQJROD D]LRQH

3UHVHQWD]LRQH GHO JUXSSR $ZDUH H 'HHS &RQVXOWLQJ

1LFROD 6DELD

5HVSRQVDELOH GHOOD FRPXQLFD]LRQH H GHL VHUYL]L GLJLWDOL $ZDUH H 'HHS &RQVXOWLQJ

3DUWHFLSD]LRQH JUDWXLWD SUHYLD UHJLVWUD]LRQH DO VHJXHQWH OLQN

KWWSVIRUPVJOH9V:*8[*]F

🔊 Listen to this