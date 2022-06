IN EVIDENZA – 16 GIUGNO

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://confagritorino.musvc2.net/e/r?q=Pt%3dA6PuL_4wXs_E7_wtev_79_4wXs_DBfU0Wnb.qIfBxOu.61I_wtev_79r_NVvb_XkKzH.fL2T_wtev_79_4wXs_EBk8x_NVvb_YiI_4wXs_DB_wtev_796UkbxI_wtev_87zUl7._4wXs_E03I7Y3-9Cfk_KcyU_Vp9-_wtev_84CHh.0-_4wXs_Db3_KcyU_VpLu_KcyU_UHM3cI-CfUx_NVvb_Yfa-rUhWx_NVvb_YiS5R_wtev_79ZiQp%26o%3dW7cCeD%267%3dyQxOoX.s86%26Ex%3dXHdA%26E%3dC%26J%3d8VIe%26t%3dVIcB%26M%3dCfAUKd7f4m8YC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Giovedì 16 giugno – S. Quirico e Giuditta, martiri

Le legi d’ Turin a dúru da la seira a la matin

Confagricoltura Cuneo amplia gli uffici di Savigliano

Il 23 giugno prossimo verranno inaugurati ufficialmente i nuovi uffici zona di Confagricoltura Cuneo che hanno sede a Savigliano, in via Togliatti 16/A. All’evento saranno presenti Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Confagricoltura Piemonte, Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo e Marco Bruna, segretario di zona di Saluzzo e Savigliano.

I nuovi uffici sono stati rinnovati e ampliati grazie all’acquisizione dello spazio adiacente alla sede storica per poter offrire alla numerosa utenza spazi più comodi e più consoni ai servizi erogati.

Dopo il rinfresco inaugurale, sarà la volta dell’appuntamento annuale con l’assemblea dell’Anga (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori) di Confagricoltura Cuneo, che dovrà eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Seguirà la presentazione delle attività, dei progetti e dei prodotti del Consorzio Cascine Piemontesi. Infine, apericena, open bar e dj set concluderanno l’evento.

PNRR, Patuanelli punta al miglioramento dei sistemi logistici italiani

Firmato ieri 15 giugno il decreto da 500 milioni di euro relativo alla misura Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Prende così forma un’altra importante misura del PNRR, che contribuirà a ridurre i costi e favorire la creazione di una rete logistica più efficiente e sostenibile.

Potranno accedere alla misura, in forma individuale o associata, le imprese, le società cooperative, i consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare, le OP, le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione.

Saranno selezionati e finanziati progetti di investimento in attivi materiali e immateriali per la realizzazione e l’efficientamento di strutture di stoccaggio, magazzinaggio e trasformazione, per la digitalizzazione dei processi di logistica e per la realizzazione di interventi infrastrutturali su aree produttive e snodi logistici e commerciali.

Per attuare la misura il MiPAAF si avvarrà dell’Agenzia Invitalia, a cui verranno affidate la ricezione, valutazione e approvazione delle domande, la stipula del contratto di ammissione, nonché l’erogazione, il controllo e il monitoraggio dell’agevolazione.

E' on line il numero di Giugno de "L'Aratro"

🔊 Listen to this