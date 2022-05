(AGENPARL) – Roma, 30 maggio 2022 – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, domenica ha minacciato di lanciare un’altra incursione militare in Siria, senza preavviso, se lo ritenesse necessario neutralizzare i gruppi della milizia curda classificati dalla Turchia come terroristi.

“Stiamo combattendo contro i terroristi nel nord della Siria e lo continueremo fino a quando non saranno sradicati”, ha detto Erdogan durante una commemorazione del 569° anniversario della conquista ottomana di Istanbul.

Erdogan è, per usare un eufemismo, un nostalgico ottomano , quindi la sua scelta di quel particolare luogo per annunciare una possibile nuova invasione della Siria è stata significativa.

“La conquista di Istanbul è avvenuta come risultato di piani geniali, sforzi enormi, preparativi magistrali, sacrifici senza precedenti e una perseveranza e determinazione incrollabili”, ha affermato Erdogan durante il suo tributo alla storia imperiale della Turchia.

Sabato Erdogan ha detto ai giornalisti a bordo del suo aereo che un nuovo attacco alle forze curde in Siria sarebbe arrivato senza ulteriore preavviso.

«Come dico sempre, una notte verremo addosso a loro all’improvviso. E dobbiamo”, ha detto.

Le milizie curde a cui Erdogan prende di mira fanno parte delle People’s Protection Units (YPG), la forza curda siriana alleata del mondo occidentale durante la sua guerra contro lo Stato Islamico.

Erdogan considera le YPG indistinguibili dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), un gruppo terroristico che da decenni combatte una campagna di ribelli contro la Turchia. Sabato, ha ripetuto le sue lamentele di lunga data sugli Stati Uniti e l’Europa che supportano le unità delle YPG contro l’ISIS.

“Tutte le forze della coalizione, in testa con gli Stati Uniti, hanno fornito a questi gruppi terroristici una notevole quantità di armi, veicoli, strumenti, munizioni e continuano a farlo. Gli Stati Uniti hanno dato loro migliaia di camion”, ha detto.

“Proprio mentre stiamo conducendo operazioni nel nord dell’Iraq contro il PKK e la progenie del PKK, la stessa situazione si applica ancora di più alla Siria ed è molto più importante”, ha affermato. Ad aprile la Turchia ha lanciato una nuova offensiva aerea e terrestre contro i combattenti curdi iracheni.

“Se gli Stati Uniti non stanno adempiendo al loro dovere di combattere il terrorismo, cosa faremo? Ci prenderemo cura di noi stessi”, ha avvertito.

La quarta incursione della Turchia in Siria, soprannominata “Operazione Primavera di pace”, è stata lanciata nel 2019 e non si è mai veramente conclusa, poiché la Turchia occupa ancora posizioni sul territorio siriano. La Turchia è stata duramente condannata per aver invaso la Siria e aver attaccato le YPG, comprese le aspre critiche da parte degli alleati nominali della Turchia nell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).

In cambio, Erdogan ha minacciato di impedire a Finlandia e Svezia di aderire alla NATO. Sabato, il presidente turco ha ribadito le sue accuse secondo cui entrambi i paesi “sostengono il terrorismo” perché presumibilmente ospitano militanti del PKK.

Erdogan afferma che il suo obiettivo in Siria è creare una “zona sicura” o “cuscinetto” lungo il confine turco che impedirebbe ai militanti curdi di minacciare la Turchia. La scorsa settimana il Jerusalem Post ha accusato Erdogan di aver pianificato un’altra invasione per aumentare il numero dei suoi sondaggi e ha denunciato la campagna turca come “pulizia etnica”, sottolineando che ha spinto un’ondata di 200.000 rifugiati curdi più in profondità nella Siria.