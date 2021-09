(AGENPARL) – Roma, 05 settembre 2021 – Il governo della Slovacchia ha revocato la sua decisione di vietare alle persone non vaccinate di partecipare ad eventi pubblici durante l’imminente visita di Papa Francesco che si svolgerà a metà settembre.

Tale decisione è dovuta “a causa del basso numero di registrazioni” per partecipare agli eventi papali.

Le vaccinazioni sono state meno comuni in Slovacchia che in Europa nel suo insieme, con solo il 49,5% degli adulti completamente vaccinati, rispetto a oltre il 70% nell’UE in generale.

Parlando del suo prossimo viaggio di domenica scorsa, papa Francesco ha chiesto preghiere per una visita fruttuosa, affidando i suoi viaggi «all’intercessione di tanti eroici confessori della fede, che in quei luoghi hanno testimoniato il Vangelo in mezzo a ostilità e persecuzioni».

“Aiutino l’Europa a testimoniare anche oggi, non tanto a parole ma soprattutto con i fatti, con opere di misericordia e di ospitalità, la buona novella del Signore che ci ama e ci salva”, ha detto all’Angelus Piazza San Pietro.

I vescovi slovacchi hanno espresso la speranza che papa Francesco si concentri sulle questioni spirituali durante la sua visita di tre giorni in modo da rafforzare la fede del popolo slovacco, che è cattolico per il 63 per cento.

“Per noi sarebbe molto utile se ci incoraggiasse nella nostra fede, che parlasse di Cristo”, ha detto lo scorso luglio padre Martin Kramara, portavoce della Conferenza episcopale slovacca. “Egli è il rappresentante di Cristo sulla terra e sta portando la presenza di Cristo in mezzo a noi”.

“Tutto il Paese sta già parlando del papa prima della visita, ma anche di Dio. Questo è diventato un problema”, ha detto.

Il sacerdote ha affermato che le chiese chiuse durante l’apice della pandemia di coronavirus hanno portato “molta delusione” e molti in Slovacchia devono ancora tornare alla messa e ai sacramenti.

“Ma le persone cercano qualcosa in cui credere, qualcosa in cui possono fidarsi, quindi credo che il papa debba venire a parlarci di Cristo, di Dio”, ha detto.

Precedentemente il Governo slovacco aveva dichiarato che “Se le persone potranno partecipare all’incontro con Papa Francesco dopo aver superato la malattia COVID-19, o essere testate, non è una questione per il primo ministro Eduard Heger (OĽANO), ma per l’Ufficio della sanità pubblica ( ÚVZ) SR, rispettivamente al console degli esperti!”. Lo aveva detto venerdì il primo ministro Ľubica Janíková.



“Tuttavia, il primo ministro Eduard Heger presume che le stesse regole si applicheranno a tutti gli eventi di massa”, ha affermato.



Le persone dovrebbero poter incontrare Papa Francesco nel regime OTP (vaccinato, testato e dopo aver superato il COVID-19) il più possibile per altri eventi. Lo intende il partito non parlamentare Hlas-SD, che invita il ministro della Salute Vladimír Lengvarský (nominato all’OĽANO) e il governo a riconsiderare le condizioni dell’incontro di settembre con il Papa, al quale possono partecipare solo persone vaccinate. Richard Vašečka, membro del parlamento che lavora in un’Unione cristiana non parlamentare, chiede anche un cambiamento delle regole per i partecipanti agli eventi con il capo della Chiesa cattolica.



Vašečka sottolinea che alla qualificazione olimpica nell’hockey su ghiaccio, c’erano circa 7.500 spettatori in modalità OTP contemporaneamente all’interno, e questo è stato fatto senza gravi conseguenze epidemiche. Insieme ai parlamentari Záborská, si rivolgono quindi al governo e all’Ufficio della sanità pubblica (ÚVZ) della Repubblica slovacca per considerare l’attuale configurazione del cosiddetto distributore automatico COVID e per consentire ai tester e a coloro che hanno superato il COVID-19 di partecipare servizi con il Papa.



Solo vaccinati potranno prendere parte al programma durante la visita di Papa Francesco e l’incontro con lui a settembre. Un portavoce della Conferenza dei vescovi della Slovacchia (KBS), Martin Kramara, ha confermato che questa era una condizione da parte dello Stato.



Durante la visita di settembre (12-15 settembre) in Slovacchia, il Papa visiterà Bratislava, Košice, Prešov e Šaštín.

Oggi la la revoca della decisione del Governo slovacco.