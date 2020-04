IL G-7 FORNIRà UNA RIDUZIONE DEL DEBITO ALLE NAZIONI POVERE NEL MEZZO DELL’EPIDEMIA DI VIRUS

(AGENPARL) – Roma, 14 aprile 2020 –

I capi delle finanze del gruppo delle sette nazioni industrializzate hanno concordato martedì di fornire una riduzione del debito per aiutare i paesi in via di sviluppo a finanziare misure di emergenza contro la diffusione del nuovo coronavirus.

I ministri delle finanze del G-7 e i governatori delle banche centrali hanno dichiarato, dopo una videoconferenza, che sospenderebbero il pagamento del debito dovuto da “i paesi più vulnerabili e più poveri” ad altri se tutto il gruppo di 20 economie sostenga la mossa.

“Ministri e governatori sostengono gli sforzi multilaterali per assistere questi paesi e sono pronti a fornire una sospensione a tempo determinato per i pagamenti del servizio del debito”, hanno affermato in una sintesi rilasciata dal presidente, gli Stati Uniti. “La portata di questa crisi sanitaria sta generando sfide senza precedenti per l’economia globale”.

Il piano di moratoria del debito mira ad aiutare i paesi in via di sviluppo a liberare fondi per adottare misure per contenere il virus che causa la polmonite e sostenere le attività economiche che dovrebbero ridurre al minimo gli effetti sull’economia globale.

I ministri e i governatori hanno anche riaffermato il loro impegno a “fare tutto il necessario per ripristinare la crescita economica e proteggere posti di lavoro, imprese” poiché la diffusione del virus è pronta a mettere l’economia globale in una crescita negativa.

Si prevede che l’economia mondiale si contrarrà del 3,0 percento nel 2020 rispetto all’anno precedente a causa della pandemia virale, subendo la peggiore battuta d’arresto dalla Grande Depressione degli anni ’30, ha detto martedì il Fondo monetario internazionale.

L’incontro virtuale si è tenuto il giorno dopo che il Fondo Monetario Internazionale ha delineato l’immediata riduzione del debito per 25 paesi in via di sviluppo, tra cui 19 nazioni africane, da offrire attraverso il suo rinnovato fondo per il contenimento della catastrofe da 500 milioni di dollari.

I paesi riceveranno sovvenzioni per coprire i loro obblighi di debito del FMI per una fase iniziale nei prossimi sei mesi.

L’incontro del G-7 arriva tra le crescenti preoccupazioni sui deflussi di capitali dalle economie emergenti poiché l’incertezza sulla pandemia fa precipitare il sentimento degli investitori.

La fuga di capitali potrebbe rendere più difficile tenere abbastanza denaro in mano per i paesi a basso reddito, che soffrono anche di un deprezzamento della valuta locale rispetto al dollaro USA innescato dalla diffusione del virus.

I capi finanziari del G-7 dovevano originariamente tenere una riunione regolare di due giorni a Philadelphia da martedì, ma l’evento è stato trasformato in una teleconferenza a causa della pandemia. Il bilancio delle vittime globale di COVID-19 ha superato martedì 120.000 con oltre 1,9 milioni di persone infette, secondo la Johns Hopkins University.

I ministri delle finanze e i banchieri centrali dei paesi del G20 terranno una videoconferenza mercoledì, mentre il FMI e la Banca mondiale terranno le riunioni annuali di primavera in formato virtuale alla fine di questa settimana.

In una dichiarazione rilasciata dopo la precedente teleconferenza del G-7 del 24 marzo, il gruppo ha dichiarato di essere “pronto a contribuire con ulteriori risorse agli sforzi multilaterali” per aiutare “i paesi più vulnerabili e meno sviluppati” a gestire l’impatto della polmonite- causando epidemia di virus.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, oltre 90 paesi hanno richiesto finanziamenti di emergenza da parte sua per contribuire ad alleviare gli impatti della pandemia. L’amministratore delegato del FMI Kristalina Georgieva ha affermato che l’organismo internazionale “non ha mai visto una domanda così crescente”.

I leader del G-7, che raggruppa Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, nonché l’Unione europea, hanno tenuto colloqui telefonici di emergenza il 16 marzo, in cui hanno concordato di comunicare regolarmente su questioni collegati alla pandemia del virus attraverso i loro ministri delle finanze.