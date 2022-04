(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 IL FONTANELLO DI ALTOPASCIO NON È ABUSIVO: PROSCIOLTI IL SINDACO, LA GIUNTA E I TECNICI COMUNALI

Dopo quattro anni si è tenuta oggi l’udienza preliminare al Tribunale di Lucca

L’intervento del sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio

“L’abuso non c’è. Prosciolti dall’accusa di aver commesso un abuso edilizio per la realizzazione del fontanello dell’acqua pubblica in piazza Vittorio Emanuele”. Inizia così l’intervento del sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio.

