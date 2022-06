IL COMUNE COMUNICA – Radionorba Battiti live 2022: i divieti previsti nell’ordinanza a tutela della sicurezza urbana

(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 RADIONORBA BATTITI LIVE 2022

I DIVIETI PREVISTI NELL’ORDINANZA

A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

Domani, venerdì 17 giugno, e sabato 18 giugno, in occasione della manifestazione Radionorba Battiti live 2022, al fine di garantire la sicurezza urbana nonché per esigenze di tutela dell’ordine pubblico, dell’igiene e del decoro, sono stati disposti alcuni divieti nelle aree interessate dall’evento, discussi e concordati nella riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Pertanto è fatto assoluto divieto nelle zone interessate dallo svolgimento dell’evento musicale così come delimitate per l’accesso e il filtraggio del pubblico ammesso allo spettacolo, nonché all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie (e comprese le stesse vie), lungomare Imperatore Augusto con inizio dal molo Sant’Antonio, piazzale IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, molo San Nicola, largo Giordano Bruno, via XXIV Maggio, via A. Sordi, corso Cavour (tratto di strada con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre), piazza Ferrarese, dalle ore 8 del giorno 17 giugno alle 3 del giorno 19 giugno:

· per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastica con il tappo;

· per qualsiasi soggetto detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa l’area che ospita l’evento musicale, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastica con il tappo;

· di detenere spray al peperoncino e/o qualsivoglia dispositivo in grado di spargere liquidi di natura urticante;

· di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

È altresì espressamente vietato dalle ore 8 del giorno 17 giugno alle 3 del giorno 19 giugno: accedere con zaini, borsoni o altro tipo di sacca con all’interno bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con il tappo all’interno dell’area sopra indicata e delimitata dai varchi di check point di security predisposti dall’organizzatore dell’evento.

