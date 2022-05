(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 ESTRATTI I NOMINATIVI DEGLI SCRUTATORI

IMPEGNATI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN MATERIA DI GIUSTIZIA DEL 12 GIUGNO

[] La Commissione elettorale comunale ha proceduto oggi alla nomina degli scrutatori di seggio elettorale per i referendum del prossimo 12 giugno.

La nomina si è svolta tramite estrazione, in pubblica adunanza, impiegando un algoritmo elaborato dalla software house del Comune di Bari alla presenza del presidente della Commissione elettorale Eugenio Di Sciascio, assessore delegato dal Sindaco, e dei componenti della commissione Michele Picaro e Alessandro Visconti, consiglieri comunali.

Gli elenchi degli scrutatori effettivi e supplenti, in ordine alfabetico e in ordine di sorteggio, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Speciale Referendum [a questo link](https://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/elenchi-scrutatori-2022).

Gli scrutatori supplenti saranno nominati in caso di rinuncia degli scrutatori effettivi.

